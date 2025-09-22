【モデルプレス＝2025/09/22】俳優の横浜流星が22日、都内で行われた「アサヒスーパードライ ドライクリスタル 新CM発表会」に出席。ビールの飲み比べを行い、幸せいっぱいにコメントした。【写真】横浜流星のたくましい上腕筋◆横浜流星、午前中からのビール試飲に喜び同商品の広告キャラクターに就任し、9月22日より放映開始される新テレビCMに出演する横浜。同発表会では「ビールが好き」と話し、「今、大河ドラマも佳境なので