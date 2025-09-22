淡路島の自然豊かな海辺を舞台に、音楽ライブや野外シネマ、漁船クルージングなどを楽しめる「淡路島まるやまFESTIVAL2025」が27日（土）と28日（日）、兵庫県南あわじ市阿那賀の丸山漁港で開かれる。花火の打ち上げや地域のこれからを考える会合なども開催。海を間近に感じながら子どもから大人まで誰もが楽しみ、学べる盛りだくさんのイベントだ。野外シネマ（イメージ）丸山漁港は、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用す