男女お笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠さんと山井祥子さんが2025年9月21日、結婚を発表した。「めちゃくちゃ友達」「キモいけど親友だね」エレガント人生は、20年5月結成の男女コンビだ。独自の視点で切り取った人物像をモチーフとしたコント動画を多く配信し、YouTubeやTikTokでの配信活動で人気を博している。コントチャンネル「エレガント人生チャンネル」の登録者数は61.3万人を超える。「カップルネタ」や「夫婦ネタ」