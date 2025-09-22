1.大きな猫 猫は、人間のことを大きな猫だと思っているという説があります。なぜなら、犬のように人間に対して態度を変えることがないからです。人間にも、スリスリしたり、しっぽを立てて近づくなど、他の猫に対するような仕草を見せます。 しかも、人間のことを「狩りもできない不器用な猫」だと思っているそうです。猫が自分で捕まえた虫や小動物などの獲物を飼い主さんに持って来ることがあります。それは、人間が狩