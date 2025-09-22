ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、22日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。大谷翔平投手（31）はポストシーズン（PS）では先発投手として起用する意向を明かした。歴代2位タイの13年連続PS進出を決めたチームは、先発投手が終盤に入って抜群の安定感を誇るが、救援投手が弱点。球団内で大谷を救援として起用する案が話し合われていることも明らかになった。指揮官は大谷と守護神起用