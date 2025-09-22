和服姿でそばを打つ動画が595万回再生され一躍話題となったそば屋の女将・えりなさんが、きのう21日放送の「ABEMA（アベマ）」番組『ななにー 地下ABEMA』#88に出演。【画像】上京前…「ヤンキー時代」のえりなさん動画投稿を始めたきっかけについて「お店が暇で、これではいけないと思ってインスタグラムを始めた」と明かした。その動画をきっかけに、海外のグルメインフルエンサーから取材依頼が殺到し、銀座の美人女将とし