½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬21Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤°¤Á¥Ð¥«¥ê¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»³¸ý¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤âºÇÄã¸Â¤ÎÎéµ·¤È¤«¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤ÆÂç»ö¡£¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤Á¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥ä¥Ä¡ÊÅâÂô¡Ë¤Ï»ä¤Î100²¯ÇÜ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡£»ä¤Ï·ë¹½Ëº¤ì¤ë¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤­¤Æ¤ë¡×¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»öÌ³Åª¤Êºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÕ»»¤·¤Æ¡Èµ¢¤Ã¤¿¤é