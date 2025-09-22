YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤ÎÍý²Ê¤Þ¤Ê¤ÓÉô¡×¤Ë¤Æ¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¡¦¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤¬¡ÖÃæ3²½³Ø⑤¡ØÅÅµ¤Ê¬²ò¡Ù¤Î³Ð¤¨Êý¤¬9Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëËâË¡¤Î¼ø¶È¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤ÇÉ¬¤º¤Ä¤Þ¤º¤¯¡ÖÅÅµ¤Ê¬²ò¡×¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¡¢´Ý°Åµ­¤»¤º¤Ë¼«Á³¤È³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£ ËÁÆ¬¤Ç¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÉ½¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ý°Åµ­¤Ï¤­¤Ä¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ì¤Ä