【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）【映像】佐野海舟が高速ラン→ジャンピングボレーパスマインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が止まらない。アウクスブルク戦で2ゴールに絡むと、69分にも巧みなオフザボールからの折り返しで勝利を決定づけるダメ押しの得点を演出した。マインツは日本時間9月20日のブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと敵地で対戦。先発に名を連ねた佐野