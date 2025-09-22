sacai（サカイ）は、Carhartt WIP（カーハートWIP）とのカプセルコレクション第3弾を発表しました。発売は10月3日からで、国内では先駆けて10月1日より伊勢丹新宿店本館1階「ザ・ステージ」にて先行販売が行われます。限定カラーとしてベージュが展開されることも注目です。Photo by Joshua Woods/Courtesy of sacai今回のコレクションは全19ピース。Carhartt WIPを象徴するプロダクトをベースに、sacaiならではの再解釈とデザイン