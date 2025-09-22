プレミアリーグ第5節、アーセナルはマンチェスター・シティをホームに迎え、終了間際のガブリエウ・マルティネッリの同点弾により1-1のドローを演じた。この試合でも先発したFWヴィクトル・ギェケレシュだったが、またも不発に終わった。90分をプレイしたが、タッチ数は24と少なく、パス13本のうち8本が成功したのみ。シュートは1本も打つことができなかった。アーセナルには合わないのではないかとも言われていたギェケレシュだが