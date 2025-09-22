¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢69Ê¬¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÉé½ý¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â­¤ò°ú¤­À¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¥­¥à¤Î»Ñ¤«¤é¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À­¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó»ÔÆâ¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â²ø²æ¤ÎÄøÅÙ¤Ï·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£