¥­¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¹á¹Á¡Á¥·¥¢¥È¥ëÀþ¤Î±¿¹Ò¤ò2026Ç¯3·î30Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍË¤Î½µ5±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¹á¹ÁÈ¯¤¬11»þ´Ö40Ê¬¡¢¥·¥¢¥È¥ëÈ¯¤¬14»þ´Ö5Ê¬¡£ËÌÊÆ¤Î½¢¹ÒÅÔ»Ô¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥·¥«¥´¡¢¥À¥é¥¹/¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¡¢9ÅÔ»ÔÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¹á¹Á¤È¥·¥¢¥È¥ë¤ò·ë¤Ö¡¢Í£°ì¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤È