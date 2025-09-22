アメリカでは就労ビザの申請に高額な手数料が追加される新たな規則が2025年9月21日から施行されました。それに伴い、GoogleやAmazon、Microsoftは海外勤務の従業員に「速やかにアメリカへ入国せよ」と指示するメッセージを送っていたことが明らかになりました。Amazon, Google, and Microsoft tell H-1B employees to rush back to the US | The Vergehttps://www.theverge.com/news/782258/amazon-google-microsoft-warn-h-1b-emp