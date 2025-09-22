カーショーがポストシーズンでリリーフ起用される可能性はあるか(C)Getty Imagesドジャースのクレイトン・カーショーが今季限りでの現役引退を表明。そんな中「来るべきポストシーズンでの起用法に注目が集まっている」と、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じている。【動画】カーショーのレギュラーシーズン最終登板に花を添える、大谷の圧巻の52号アーチシーンワールドシリーズ連覇を目指すドジャースにとって