Âè£²£¹²ó¥·¥ê¥¦¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³¤Ï£¹·î£²£·Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥­¡¼¡Ë¤Ï¡¢Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¢Ì¾¸Å²°£Ó¤Ç¤ÏÄ¾Àþ±Ô¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£½Å¾Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼£µÃå¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¤à¤·¤í¾å°Ì¤À¤í¤¦¡££±½µÁ°¤â¾¾»³µ³¼ê¤òÇØ¤ËÀä¹¥¤ÎÆ°¤­¤òÈäÏª¡£¥À¡¼¥È²¦¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç½é¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«