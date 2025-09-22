ソフトバンク柳田悠岐外野手（36）が22日午前11時30分前に、みずほペイペイドームに入った。日に焼けた顔、ハーフパンツ姿で笑顔で登場し「（状態は）ぼちぼちですね。頑張ります」とだけ話し、関係者との再会に興奮して叫んでいた。柳田は、4月11日のロッテ戦で自打球を右すね付近に受け途中交代。「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」の診断で、同12日に出場選手登録を抹消された。リハビリを経て8月29日のウエスタンリーグ・広島戦