デビュー40周年記念コンサートツアーを開催中の歌手で俳優の南野陽子（58）が21日、東京・J:COMホール八王子の公演を開催。11月27日に東京・NHKホールでの追加公演を発表した。終演後スクリーンに「11月27日（木）NHKホール追加公演決定！」と映し出されたサプライズ発表に、詰めかけた観客からは大きな歓声が沸き起こり、会場は祝祭ムードに包まれた。【写真】40周年記念コンサートツアー＝南野陽子同ツアーは7月27日のNHKホ