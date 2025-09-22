「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が２２日、都内でヘアケアブランド「８ＴＨＥＴＨＡＬＡＳＳＯ（エイトザタラソ）」新ＣＭ発表会に出席した。今年２月にグループに新加入した５人でＣＭ出演するのは、今回が初めて。２７日から放映の「かきあげたくなる、ぷるん髪」編に出演する。寺西は、「５人で初めてのお仕事。ナチュラルなリラックスした状態で撮影できました」と語ると、原