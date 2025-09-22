日本の南の海はまだ夏が残っており、バシー海峡付近に台風18号があって西へ、日本の東海上には台風19号があって北へ進んでいます。しかし、日本付近を大陸育ちの高気圧が通過中で、西日本から北日本は、乾燥した晴天の所が多くなっており、秋の気配です。この高気圧は足早に移動し、気圧の谷が接近してきますので、あす23日の秋分の日は、東〜北日本は晴天の所が多いのですが、西日本はくもりや雨で、所により雷を伴った雨が降るで