¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾­À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö8 THE THALASSO¡Ê¥¨¥¤¥È¥¶¥¿¥é¥½¡Ë¡×¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¤â¤È¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¤Î¿·ÂÎÀ©¸å½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡ÃöËó¼þÅÎ¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥ê¥Ã