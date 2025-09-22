新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が、9月21日に東京ガーデンシアターで開催された「音楽の日フェス2025」に出演。先輩の＆TEAM、そしてスペシャルゲストのMAXと夢のコラボレーションを果たし、この日限りの特別なステージを披露した。【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショットaoenはトップバッターとしてデビューシングル表題曲『青い太陽 （The Blue Sun）』を力強く披露。続けて、心の奥で静かに燃える青い炎を