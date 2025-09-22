¥¹¥º¥­¤¬¡ÖS¥Þ¡¼¥¯¡×ºþ¿·¡ª ¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ª¥¹¥º¥­¤Ï2025Ç¯9·î22Æü¡¢À½ÉÊ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤¿¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖBy Your Side¡×¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥¹¥º¥­¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À­¤ò¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥º¥­¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì