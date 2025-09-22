King & Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È°ì¿Í¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡È°ì¿Í¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö·úÊª¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤«¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÊËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Á¤ã¤¤