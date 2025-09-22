【メガホビEXPO 2025】 9月27日11時～18時（最終入場17時45分） 会場：秋葉原UDX2階「AKIBA SQUARE」 入場無料 コトブキヤは、フィギュア「ソーダ：トゥインクルバニー（1/4）」の原型の一部を9月20日に公開した。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「ソーダ：トゥインクルバニー」を1/4スケ&#12540