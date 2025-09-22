週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて７００円超値上がりした。午前の終値は、６８３円５２銭高の４万５７２９円３３銭だった。前週末１９日の日経平均株価の終値は、日本銀行が上場投資信託（ＥＴＦ）などの売却方針を決めたことなどを受けて２５７円安となった。ただ、その後の米株式市場では主要な株式指数がそろって最高値を更新し、この流れを受け、２２日の東京市場でも半