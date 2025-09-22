【明治安田J1リーグ】浦和レッズ 0ー1 鹿島アントラーズ（9月20日／埼玉スタジアム2002）【映像】背後からジャンピングタックルを受けた瞬間背後から危険なジャンピングタックルを受けたがノーファウルの判定に、選手は驚き、指揮官が猛抗議した。J1リーグ第30節で浦和レッズと鹿島アントラーズが対戦。その21分のことだ。鹿島のFW鈴木優磨が前線で浮き球パスを受けようと