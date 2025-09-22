「メッツ２−３ナショナルズ」（２１日、ニューヨーク）ナショナルズのジェーコブ・ヤング外野手が披露した“サーカス・キャッチ”がＳＮＳで話題になった。３−１とナショナルズが２点リードで迎えた五回の守備。メッツ先頭のブレット・バティ内野手の打球は中堅フェンスを直撃しそうな大飛球となった。中堅手のヤングは背走して最後は体を時計回りに回転させるようにして右手のグラブで捕球。しかし、フェンスにぶつかった