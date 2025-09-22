¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬¡¢K¡ÝPOP¤Î²»³Úº×¤Ç3´§²¦¤òÃ£À®¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¤Ç20Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025 THE FACTMUSIC AWARD TMA¡×¤Ç¡¢¶¯Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¡ÖICON OF THE YEAR¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¾Þ³Ê¤Î¡Öº£Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¡¢¸½¾ì´ÑµÒ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅêÉ¼¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¢®¡ÊÃæÅÀ¡Ê¥é¥Æ¥ó¡Ë¡Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ENHYPEN¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ç¡Ö¸÷±É