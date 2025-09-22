3人組ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベース・ボーカルありぼぼが22日までにX（旧ツイッター）を更新。3人組テクノポップユニット、Perfumeが活動休止を発表したことについて思いをつづった。Perfumeのファンクラブ会員でもあるありぼぼは「P.T.A. Newsから確認しました」とPerfumeの公式発表に言及。「こんな決断、かっこいいなあ。Perfumeのためでもあり、ご自身たちのためでもある決断」とし、「こんなん応援するに決ま