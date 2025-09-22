保冷剤を用いた画期的なカメラの熱対策がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】目からウロコのカメラ熱対策とは…「冷やしてない保冷剤炎天下50分回して熱警告出ず！8.1K 30fps SD収録ファンauto2（注意！必ず冷やしてない常温の保冷剤を使いましょう）因みに何もしないで液晶閉じたままだと10分で熱警告13分で熱停止」とその模様を紹介したのは関西を拠点に船舶の撮影をしているSHIP&MARINEさん（@SHIP_and_MARINE）。