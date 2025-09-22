ドラマや映画など多方面で活躍を続け、常に第一線として走り続ける江口洋介さん（57）が9月26日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。番組では、自身の生い立ちから俳優や歌手活動を始めた経緯、妻の森高千里さん（56）との馴れ初めなども明かします。【写真】ミニスカは健在！森高千里さんの近影母が喫茶店を営み、子どもの頃から店のお客さんに遊んでもらっていたという江口さ