½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¤ÇÀï¤¦°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤¬21Æü¡¢°Ë²ì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢°¦É²FC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å¥Û¡¼¥àÀï¡£21Æü¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¾¾ºå»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¯±§Ìî½Å¹©¤Î¼Ò°÷¤é¤«¤é¼ç¿³¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢±§Ìî½Å¹©¤ÎÞÉ¾ÂË­»Ê´ÉÍýËÜÉôÄ¹¤¬¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÐ¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à°Ë²ìFC¤¯¥Î°ì»°½Å