ロッテは22日、9月27日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動として、認定NPO法人Being ALIVE Japan（BAJ）が運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業で千葉ロッテマリーンズに入団した宇野澤優翔くんが始球式をすることになったと発表した。また試合前の練習時間では、ノックボール渡しやボール拾いなどの練習のサポートも行う予定。宇野澤選手が参加して