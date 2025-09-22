気象庁は22日午前9時50分、台風情報を発表した。台風19号は同9時現在、フィリピンの東で強さ猛烈な強さに発達し、西へ20の速さで進んでいる。中心位置は北緯19度25分、東経123度00分。中心気圧は905hPa、中心付近の最大風速55m/s、最大瞬間風速80m/s、25m/s以上の暴風域全域220km、15m/s以上の強風域東側500km、西側390km。一方、台風19号は同9時現在、猛烈な強さから非常に強い台風に衰えた。19号は南鳥島近海にあり、北に15k