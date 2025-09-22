今夏に空前の大型補強をしたプレミアリーグ王者のリバプールは、まだ陣容に満足していないようだ。英国メディア『TBR Football』は９月20日、同メディアのグレアム・ベイリー記者の情報を元に、「リバプールが2026年にマンチェスター・ユナイテッドの移籍ターゲットであるカルロス・バレバと契約する可能性があると把握している」と報じた。三笘薫が所属するブライトンで活躍するカメルーン代表MFのバレバは、今夏にユナイテ