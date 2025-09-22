ÉÍ¾¾»Ô¤Î±ó½£Æç³¤´ß¤Ç¤Ï9·î20Æü¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊüÎ®ÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»Ò¥¬¥áÊüÎ®ÂÎ¸³ Ì¿¤ä¼«Á³´Ä¶­¤ÎÂçÀÚ¤µ³Ø¤Ö¡áÉÍ¾¾»Ô¡¦±ó½£Æç³¤´ß Ì¿¤ÎÂº¤µ¤ò³Ø¤Ó¼«Á³´Ä¶­¤ò¼é¤í¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤«¤é40¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ³¤´ß¤Ë¤Ï¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝ¸îºôÆâ¤Ç¤Õ²½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¥¬¥á50É¤¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëNPOÃÄÂÎ¤Î¿¦°÷