Ê¡²¬¸©·Ù¤Ç¡¢»ØÎá¼¼¤Î110ÈÖÂÐ±þ¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1¿Í¤Î·ÙÉôÊä¤¬3»þ´Ö¤Ç¼õ¤±¤¿45·ï¤ÎÄÌÊó¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÄÌÊó¤¬20·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÊ¸Ä»¤¬Æ¨Áö¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼èºàÃæ¤â4³ä¤¬ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î110ÈÖ¼èºàÈÉ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Îº¤¤Ã¤¿110ÈÖ¤Î¼ÂÂÖ¤À¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¼¼¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£110ÈÖÄÌÊó¡§»ö·ï¤Ç¤¹¤«¡©»ö¸Î¤Ç¤¹¤«¡©ÌëÃæ¤ËÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©110ÈÖÄÌÊó¡§²¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©²¿¤â