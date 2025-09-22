さまざまな電子機器の修理マニュアルや分解レポートを公開しているiFixitが、「史上最薄iPhone」をうたっている「iPhone Air」の分解レポートを公開しました。薄型端末はパーツを狭い空間に押し込むためにアクロバティックな技を用いているケースがありますが、iFixitによると、iPhone Airは金属ケーシングと電気的に剥離可能な接着ストリップを使用しているので、バッテリーの交換も意外と簡単にできるそうです。Apple’s Thinnes