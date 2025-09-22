スペインで開催中の「第７３回サン・セバスティアン国際映画祭」に出席した米女優アンジェリーナ・ジョリー（５０）は２１日の記者会見で、「もはや自分の国を認識できない」として、表現の自由への脅威に対する懸念を表明した。米人気コメディアンのジミー・キンメルによる米保守活動家カーク氏殺害をめぐる発言が不適切だったとしてキンメルのトーク番組が打ち切られるなど、リベラル派は「トランプ政権に批判的なメディアへ