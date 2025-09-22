アジア株香港上海は下落、米中首脳電話会議は大きな進展なくやや失望、中国側は言及なし 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 26318.82（-226.28-0.85%） 中国上海総合指数 3817.26（-2.83-0.07%） 台湾加権指数 25712.93（+134.56+0.53%） 韓国総合株価指数 3474.48（+29.24+0.85%） 豪ＡＳＸ２００指数 8803.80（+30.26+0.34%） アジア株は高安まちまち。 韓国株は史上最高値を