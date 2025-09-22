ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）、原嘉孝（２９）、橋本将生（２５）、猪俣周杜（２４）、篠塚大輝（２３）が２２日、都内でヘアケアブランド「８ＴＨＥＴＨＡＬＡＳＳＯ（エイトザタラソ）」の新ＣＭ発表会に登場した。５人は昨年４月に始まった新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」を経て、２月１５日に加入。初めて５人そろってのＣＭ起用に、撮影時と同じ清潔感溢れる白の衣装で登壇した