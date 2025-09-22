ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > キンタロー。 夫が「もよおしまして…」衝撃理由で骨折 家族全員が… スポニチアネックス キンタロー。 夫が「もよおしまして…」衝撃理由で骨折 家族全員が追い詰められ「本当に辛かった」 2025年9月22日 11時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 キンタロー が22日、家族が追い詰められたエピソードを明かした 風邪で寝込んだ子どもを見なきゃいけないと、夫を頼りにしたキンタロー 記事を読む おすすめ記事 風間俊介「何年かかっても多くの方に」 嶋田鉄太の目標は「国宝」超え 映画「ふつうの子ども」特別授業 2025年9月20日 15時22分 ＜家事は女の仕事＞義実家を訪問、義父の姿に唖然「亭主関白は…？」美味しい料理に汗【第2話まんが】 2025年9月20日 12時50分 2児の母・浜崎あゆみ（46）、子どもの動画に反響「バイバイ言ってるのかわいい」「キュンとした」 2025年9月16日 10時1分 粗品が本音吐露「怖い」亡き父の持病受け継いだ可能性を示唆「これらが症状ちゃうか？予備軍や」 2025年9月21日 5時30分 キンタロー。「マイ神様」前田敦子と感激共演！「足向けて寝られない」ディカプリオものまねも披露し感謝 2025年9月22日 11時1分