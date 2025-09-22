【グレンデール（米アリゾナ州）＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２１日、米アリゾナ州で保守活動家チャーリー・カーク氏の追悼式に出席した。トランプ氏は演説で「組織的な政治的暴力に資金を提供し、扇動し、実行する極左ネットワークを調査している」と述べ、左派への圧力を強める考えを示した。カーク氏は、若い世代の保守層に絶大な影響力を持ち、昨年の大統領選でトランプ氏勝利に貢献した。１０日にユタ州内の大学で