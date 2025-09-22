性格が正反対の親子も多いですよね。お互いに分かり合えないこともあるけれど、だからといって愛情がなくなるわけではありません。今回は、陽キャのママと陰キャの娘さんのエピソードをご紹介します。ギャルママと陰キャの娘「私は10代の頃からギャルで、海やバーベキューが好きなアウトドア派。だけど、小学生の娘は大人しくて地味なタイプ。私が選んだ服も『派手すぎて恥ずかしい』って着てくれないし、ママ友やその子どもたちと