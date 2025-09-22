¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂçÎØ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥À¥ê¥¢¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÄ¶õ¤Î¸µ¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥À¥ê¥¢±à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë½©ÅÄ¹ñºÝ¥À¥ê¥¢±à¡£Ìó2¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë1,000ÉÊ¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥À¥ê¥¢¤¬Ìó7,000³ô¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤ÏÀÄ¶õ¤Î¸µ¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂçÎØ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Àè·î°Ê¹ß±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Í¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ÇÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë