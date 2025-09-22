ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Ç¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ø¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÎÈ¯Á÷ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Ï¡¢22Æü¸áÁ°¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤¢¤ï¤»¤Æ9451¿Í¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÈ¯Á÷¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏÊýÉ¼295É¼¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ590É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÈÃÏÊýÉ¼¡É¤Ï¡¢Á´¹ñÌó100Ëü¿Í¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞ