静岡と甲府を結び、1995年の運行開始から30周年を迎えるJR東海の特急「ふじかわ」号。この秋、沿線の魅力を満喫できる記念キャンペーンの第2弾として、多彩な企画が発表されました。沿線の名産品を味わえる特別な「マルシェトレイン」の運行や、記念駅弁の販売、さらにはJR東海から初となる「鉄道むすめ」のデビューまで、ファンならずとも見逃せないイベントが目白押しです。特急「ふじかわ」30周年を祝う秋のキャンペーンをご紹