日本サッカー協会(JFA)は22日、U-20ワールドカップに臨むU-20日本代表の背番号を発表した。10番はU20アジアカップに続いてMF大関友翔(川崎F)に決定。FW高岡伶颯(バランシエンヌ)は19番を背負う。グループAの日本は日本時間9月28日午前5時にエジプト、10月1日午前8時に開催国チリ、同4日午前8時にニュージーランドと対戦する。▽GK1 中村圭佑(東京V)12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)21 荒木琉偉(G大阪)▽DF15 塩川桜道(流通経済