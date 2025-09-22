富士製薬工業が反発している。同社は前週末１９日の取引終了後、バイオ後続品（バイオシミラー）３製品４品目について製造販売承認を取得したと発表しており、材料視した買いが入っている。 富士製薬はバイオシミラーを開発・製造するＡｌｖｏｔｅｃｈ（ルクセンブルク）と提携している。今回取得した３製品は加齢黄斑変性などを対象とする「アフリベルセプト」、関節リウマチを対象とする「ゴリムマブ」、骨病